Corso di scrittura creativa con Alberti

A partire da oggi alle 16 nella sala-biblioteca del ristorante Essenza, in piazza Esperanto, a Grosseto, inizierà il nuovo corso settimanale di scrittura creativa dal titolo "Tecniche letterarie e nozioni di base del mestiere dello scrittore" tenuto dalla giornalista e scrittrice Paola Alberti (nella foto).

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto e prevede lezioni frontali di scrittura e teoria letteraria per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa.

Al termine del corso, a maggio, i migliori racconti scritti dagli allievi saranno inseriti in un’antologia stampata e distribuita nelle librerie della Toscana. La scrittrice Paola Alberti è stata allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, è l’autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio ed è la presidente del Premio Europa, l’unico concorso letterario nazionale rivolto alle donne che scrivono racconti noir, oltre che direttrice artistica della prima edizione del festival "Dalla parte del giallo", a Sesto Fiorentino.

Per informazioni telefonare al 347 4736920.