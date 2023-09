Corsi professionali. Imparare un lavoro con "Great-Gol". Formazione gratuita

Dodici corsi di formazione gratuiti per disoccupati e inoccupati, con l’obiettivo di offrire una qualificazione professionale e l’inserimento lavorativo nei comparti meccanico, energia e costruzioni. I corsi saranno realizzati in provincia di Grosseto – per la quasi totalità con sede nel capoluogo – e prevedono attività in aula e in laboratorio e uno stage in azienda. Le iscrizioni sono già aperte, fino a un massimo di 11 posti per ciascun percorso di formazione. È il progetto "Great-Gol – Grosseto Reskilling": attuare e garantire l’occupabilità dei lavoratori. Capofila dell’iniziativa è Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, con Cna Servizi, Associazione Eidos, Formimpresa e Scuola Edile Grossetana. "Una grande opportunità per il nostro territorio – dice Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Il progetto offre, infatti, ad un numero importante di cittadini disoccupati, o inoccupati, la possibilità di accedere gratuitamente ad una formazione tecnica rispondente alle reali richieste delle aziende, nel settore della meccanica, energia e costruzioni, favorendo una riconversione professionale spendibile nel mercato del lavoro. Contrastare il mismatch, ovvero il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro significa agire concretamente per garantire un futuro più prospero alla provincia di Grosseto, significa ridurre la disoccupazione e portare reddito alle famiglie, aiutare le imprese a crescere potendo contare sulla manodopera specializzata". "È ormai accertato che esiste un gap di professionalità e competenze negli ambiti della meccanica, dell’energia e delle costruzioni, tutti essenziali per il comparto manifatturiero che è molto importante per l’economia di un territorio – aggiunge Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – e questo progetto formativo si propone di creare molteplici percorsi di qualificazione professionale che vadano a sostenere l’occupazione del comparto. Disoccupati e inoccupati hanno l’opportunità di partecipare a un progetto ambizioso". Ecco tutti i percorsi di formazione: Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici; Manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, Pianificazione impianti elettrici; Lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura; Rifinizione dei manufatti con uso di utensili; Installazione di impianti termoidraulici; Pianificazione e organizzazione del processo di installazione e manutenzione di impianti elettronici; Realizzazione di casseforme e montaggio di casserature prefabbricate e preparazione di malte e calcestruzzi; Posa di pavimenti e rivestimenti e realizzazione di opere murarie e altre lavorazioni; Controllo sui materiali in arrivo e gestione delle scorte e degli acquisti su previsione; Assistenza all’avviamento della macchina ed esecuzione di interventi di manutenzione preventiva; Attrezzaggio della macchina utensile ed esecuzione del pezzo meccanico alle macchine utensili.