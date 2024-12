Corrado Banchi. Una mostra per S.Barbara

Nuova domenica di iniziative gratuite a Massa per celebrare Santa Barbara, patrona dei minatori: si comincia alle 12, nel capoluogo, al Museo Subterraneo, con la presentazione della mostra permanente dedicata a Corrado Banchi che arricchirà la narrazione del museo sulla storia mineraria e la vita dei minatori. "Si tratta di una serie di foto originali, stampate, firmate e timbrate dallo stesso Corrado Banchi provenienti dai magazzini del museo, – spiega Roberta Pieraccioli, direttrice dei musei di Massa Marittima –dove sono rimaste per tutti questi anni trovando adesso, la loro giusta collocazione, nei bellissimi spazi del museo Subterraneo. È una selezione di immagini, dedicate in particolare a Niccioleta, di dimensione 70-100, che risalgono agli anni ’90, quando Corrado Banchi era ancora in vita. Alcune fotografie sono state posizionate nelle pareti della biglietteria del museo e all’ingresso, per poi proseguire nei piani superiori fino al terzo piano, sede del Gruppo mineralogico Massetano Bernardino Lotti." "Il Museo Subterraneo racconta la storia e l’identità di Massa Marittima e della sua tradizione mineraria. – ha commentato la sindaca Irene Marconi – Le fotografie di Corrado Banchi, artista di straordinario talento e con un legame profondo con il nostro territorio, rendono questo spazio ancora più significativo, offrendo ai visitatori una testimonianza visiva intensa e commovente della vita e del lavoro dei minatori". Nel pomeriggio le iniziative si sposteranno a Niccioleta dove alle 14.30 al Centro documentazione, si terrà lo spettacolo teatrale "Santa Barbara benedetta" a cura di Anima Scenica e alle 15.15 la proiezione del cortometraggio "Niccioleta, storie sopra e sotto la terra".