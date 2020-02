Sorano (Grosseto), 23 febbraio 2020 - A scopo precauzionale, l'istituto comprensivo che racchiude le scuole di Sorano, Pitigliano e Castell'Azzara, in provincia di Grosseto, sarà chiuso nella giornata di lunedì 24 febbraio. Questo perché due persone di Castell'Ottieri, frazione di Sorano, sono in osservazione. La loro figlia, che lavora al pronto soccorso di Piacenza, era andata a trovarli nei giorni scorsi. I contatti avuti fra i tre hanno imposto questa misura precauzionale. Da qui l'ulteriore precauzione di interrompere le lezioni. Martedì 25 l'istituto sarebbe comunque rimasto chiuso per il Carnevale.

«Ho immediatamente contattato il direttore generale della Asl Sud est - dice il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni - per l'attivazione delle procedure previste a livello nazionale e regionale. I familiari residenti a Castell'Ottieri sono stati posti in isolamento domiciliare e sottoposti a monitoraggio dalla Asl. Il dg dell'Asl mi ha informato che, anche se non previsto dal protocollo in casi di questo tipo, i familiari dell'infermiera, per maggiore sicurezza, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti»