Cordoglio per Barlocco "Un grande pediatra"

Profondo cordoglio nella sanità grossetana per la morte di Gabriele Barlocco (76 anni), storico primario del Misericordia: Barlocco ha diretto Pediatria e Neonatologia dal 1996 al 2011. "Ci stringiamo attorno alla famiglia Barlocco per questa triste perdita – dicono dall’Ordine dei medici – Ezio Gabriele è stato un punto di riferimento per la Pediatria grossetana e non solo: tantissime famiglie, anche fuori dalla nostra provincia, si sono rivolte all’ospedale Misericordia, dove era primario, per far curare i loro figli. Grazie al nostro collega, il reparto dedicato ai bambini della struttura sanitaria grossetana è cresciuto notevolmente: ricordiamo l’apertura del Pronto soccorso pediatrico, il suo interesse nella diagnosi e nella cura della fibrosi cistica, e ancora il suo grande impegno per ampliare le branche specialistiche pediatriche. La sua passione per la professione medica è stata fonte di grandi miglioramenti. Lo ricorderemo con grande affetto". I funerali oggi alle 15 al Duomo di Orbetello.