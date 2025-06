Coppa Bruno Passalacqua. Vince il FollonicaGavorrano

INVICTASAURO0FOllonicagavorrano1

INVICTASAURO: Kopshti, Fommei (4’ pts Liculescu), Murineddu, Repola, Bruni, Perciavalle, Canu (6’ sts Corsini), Francavilla, Ibraimi (25’ st Zauli), Rossi (36’ st Di Domenico), Sabbatini. All. Papini.UsFG: Comparini, Mancinelli (36’ st Chinellato), Picci, Miccoli (1’ pts Sorvillo), Pimpinelli, Cionini, Scartabelli, Moroni (3’ sts Ghirlandini), Pallini, Calvi (21’ st Giannoni), Chtimi (1’ pts Cozzatelli). All. Pagliarini.

Rete: 1’ pts Giannoni.

La Coppa Bruno Passalacqua è del FollonicaGavorrano. I giocatori biancorossoblù si aggiudicano la vittoria del torneo nella finalissima contro l’Invictasauro, battendo i grossetani per 0-1 grazie a un gol del solito Giannoni in apertura del primo tempo supplementare, dopo appena un minuto di gioco dal rientro in campo dopo i primi 90 minuti. Nella prima frazione succede poco altro, le occasioni si fanno attendere e il punteggio non si sblocca. Nella ripresa si vede l’Invictasauro al 6’ con un tiro di Rossi che sfiora la traversa. Di nuovo in avanti il Follonica Gavorrano al 23’ con lo scatenato Scartabelli. Pagliarini mette poi nella mischia Giannoni, che al 35’ controlla e calcia ma non riesce a imprimere forza alla sfera. Si va così ai tempi supplementari, con i ragazzi di Pagliarini che fanno subito capire di voler indirizzare la gara a proprio favore: così al primo minuto Giannoni, ben piazzato in area, batte a rete su assist di Scartabelli e porta in vantaggio i biancorossoblù. L’Invictasauro non molla e ci prova con Fommei dopo due minuti, calciando di poco a lato.