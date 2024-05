"Cooperativa Pescatori. Subito il tavolo con la Regione"

"Situazione inaccettabile per le famiglie e per i lavoratori. Sollecitiamo la riapertura del tavolo di crisi con la Regione per avere risposte concrete in tempi rapidi". E’ quanto chiede Antonella Biondi della Fail Cisl in seguito alle vicende che stanno interessando la cooperativa La Peschereccia di Orbetello nei confronti della quale il Tribunale di Grosseto ha disposto l’apertura della liquidazione giudiziale.

"I lavoratori che sono sempre stati disponibili per dare il proprio contributo positivo non hanno nessuna responsabilità in questa vicenda – dice Biondi – e per questo, come sindacato abbiamo chiesto alla Regione la ripresa del tavolo di crisi, già aperto nel settembre del 2022, che siamo riusciti ad ottenere anche grazie ai lavoratori che ci hanno sempre ben rappresentato e che vogliamo continuare a sostenere. Al tavolo, infatti, oltre al sindacato hanno partecipato anche la Regione, il sindaco di Orbetello e tutti i vari esponenti del settore. Questi momenti di confronto, nonostante le risposte auspicate non siano ancora arrivate, sono stati molto importanti".

"Non possiamo assolutamente permettere che le persone perdano il proprio posto di lavoro – conclude Biondi – e proprio per questo stiamo cercando di tutelarle con la speranza che si apra nuovamente, e più in fretta possibile, un tavolo partecipato con tutti i soggetti interessati per fare il punto della situazione e dare, finalmente, risposte concrete, responsabili e strutturali per il futuro dei lavoratori".