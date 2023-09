Convegno Handy Superabile a Follonica: turismo "accessibile" e inclusivo

Si chiama "Turismo superabile e inclusivo" ed è il corso, completamente gratuito, a livello nazionale, che è organizzato dall’associazione di promozione sociale Handy Superabile di Follonica, che da 16 anni è impegnata nel turismo accessibile. L’obiettivo è quello di creare figure professionali capaci di progettare, sviluppare e gestire offerte turistiche adatte a tutte le esigenze, aumentare le proprie competenze nel campo del turismo accessibile ed inclusivo per incrementare il proprio business o lavorare come consulenti del "turismo per tutti" con aziende pubbliche e private. Il corso si svolgerà da martedì 19 al 16 ottobre e prevede 11 moduli della durata di 23 ore ciascuno di formazione online, per un totale di 30 ore. La partecipazione al corso di Handy Superabile è gratuita e il corso si svolgerà in Streaming, in diretta, su piattaforma Google Meet o in differita, on demand, con scadenza di 30 giorni, per chi fatica a partecipare alle lezioni online.