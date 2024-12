Convegno della Fondazione Bianciardi: "La scoperta della provincia"

Un convegno che porterà all’attenzione del pubblico i primi risultati dell’indagine "La scoperta della provincia", avviata nel 2023 prima delle celebrazioni organizzate dalla Fondazione Luciano Bianciardi per il centenario dello scrittore, e sostenuta e finanziata dalla Regione. L’evento è realizzato grazie al finanziamento della Presidenza della Giunta regionale della Toscana, con il patrocinio del Comune di Grosseto, e si svolgerà nell’intera giornata di domani dalle 10, con chiusura dei lavori prevista per le 18, nella sede del Museo di Storia naturale della Maremma, in strada Corsini / piazza della Palma a Grosseto. L’ingresso sarà libero e sarà possibile seguire l’incontro in streaming. Il convegno è proposto dalla Fondazione Bianciardi in collaborazione con la Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Firenze e Istituto storico Isgrec. Il progetto è nato dall’intenzione di sviluppare il tema del rapporto tra intellettuali e provincia, circoscritto al periodo storico che va dalla fine della guerra alla metà degli anni ’60. Il convegno è strutturato in due sessioni: la mattina sarà dedicata all’attivismo culturale in quella provincia raccontata da Bianciardi, e la pomeridiana più incentrata sugli intellettuali che hanno animato la scena tra la Maremma, Siena e Firenze. Obiettivo è anche quello di ricostruire le vicende materiali che hanno reso questo periodo apparentemente così fecondo, e porre sotto l’occhio dell’indagine storica quelle narrazioni che la letteratura, a partire da Bianciardi, ha tramandato e consolidato. Coordinano l’incontro il professor Riccardo Castellana (Università di Siena) e il professor Nicola Turi (Università di Firenze).