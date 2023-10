Convegno della "Farfalla". Crescono le attività

Venerdì prossimo alle 21, la sala Tirreno di via Bicocchi ospiterà il convegno dell’associazione La Farfalla Cure Palliative, un appuntamento durante il quale l’associazione farà il punto sul percorso fatto fino ad oggi, presentando le attività e le novità previste per il futuro. All’incontro prenderanno parte le psicologhe e le psicoterapeute che collaborano con l’associazione, il comitato scientifico e la direzione, insieme alle volontarie e ai volontari che da anni prestano servizio per le tante attività che vengono svolte in Provincia. La Farfalla Associazione cure palliative offre, con un servizio completamente gratuito, assistenza domiciliare e sostegno psicologico per i pazienti in fase avanzata e terminale di malattia, e ai loro familiari. Ciò è possibile grazie alla convenzione con L’Asl Toscana Sud Est e grazie alle donazioni private. Dal 2023 la sede della Farfalla è all’interno di Villa Elena Maria in via Cimabue 115 a Grosseto. "La Farfalla promuove valori e tocca la carne viva delle famiglie in momenti di estrema fragilità – commenta il sindaco di Follonica Andrea Benini –. Non si tratta solamente di prendere in carico una persona ma di sostenere tutto il contesto familiare in un’avventura molto spesso tragica".

"È una gioia poter accompagnare e sostenere le attività della Farfalla – commenta l’assessore al sociale Alessandro Ricciuti – Ho conosciuto queste persone per una causa diretta, nella loro attività professionale e sono consapevole del loro incredibile valore. Il supplemento di anima che mettono nel lavoro quotidiano non è scritto da nessuna parte e va al di là della deontologia professionale, proprio perché si combatte nella fragilità più forte". "Sono orgoglioso di rappresentare questa grande associazione – dice Claudio Romagnoli, referente della Farfalla – per la quale mi prodigo per il sostenimento da un punto di vista economico. Abbiamo fatto spettacoli durante il periodo estivo e ora è arrivato il momento di organizzare un incontro per presentare le nostre attività. Invito tutte e tutti a partecipare al convegno di venerdì, proprio per fare un’opera di sensibilizzazione".