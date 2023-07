Controlli a tappeto Polizia in azione in città Al setaccio 360 persone

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine in città e in tutta la provincia di Grosseto. Si tratta di controlli predisposti nell’ambito del piano di sicurezza messo sul piatto dalla Prefettura, anche dopo gli accordi presi con le istituzioni del territorio. E la settimana che si per concludere è stata veramente intensa per gli uomini della questura di Grosseto: sono stati infatti svolti servizi straordinari di controllo del territorio, mirati alla prevenzione generale dei fenomeni di illegalità ed in particolare dei reati connessi all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti, che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Nelle ultime settimane, infatti, con l’inizio della stagione estiva, la Maremma è diventata una delle mete preferite per migliaia di persone che vogliono trascorrere un periodo di vacanza. E serve un maggiore coinvolgimento anche delle forze dell’ordine che devono garantire sicurezza. Il dispositivo messo in piedi, realizzato con l’impiego di pattuglie delle Volanti della questura di Grosseto, e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, ha consentito di effettuare un controllo capillare della zona del centro cittadino, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, di via Roma e delle vie limitrofe, zone queste che da qualche settimana hanno avuto dei problemi di vandalismo e violenza che hanno preoccupare residenti ed esercenti. Nell’ambito dei servizi, sono stati identificate complessivamente circa 360 persone e controllati circa 200 veicoli che hanno gravitato nella zona. A seguito dei controlli sono state segnalate due persone per reati in materia di stupefacenti ed un’altra per reati contro il patrimonio. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha individuato anche tre cittadini stranieri per i quali sono state istruite le pratiche che hanno portato all’espulsione dal territorio nazionale. Tutti e tre sono stati accompagnati dal personale della Polizia ai centri per i rimpatri al fine dell’immediato effettivo allontanamento dal territorio nazionale. I servizi, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, saranno finalizzati al contrasto di ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano in maniera tale da assicurare ai cittadini il rispetto della tranquillità e dell’ordine pubblico.