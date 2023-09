Controllate settanta persone a Grosseto: servizi di controllo dei Carabinieri

Proseguono i servizi di controllo dei Carabinieri nella zona del centro storico di Grosseto che da qualche settimana è agli onori delle cronache per atti di criminalità più o meno gravi. Nella sera di giovedì cinque pattuglie dell’Arma sono state impiegate in alcune piazze tradizionalmente ritrovo di giovani, in primo luogo piazza del Sale e Piazza San Francesco. Altri controlli sono stati fatti nelle vicinanze della stazione ferroviaria, via Roma e le strade adiacenti.

Le pattuglie impiegate, provenienti dalle stazioni Carabinieri di Braccagni, Alberese, Civitella Paganico, dal Nucleo Radiomobile e dalle Squadre di Intervento Operativo (Sio) del 6° Battaglione Carabinieri Toscana - unità specializzate nel controllo del territorio impiegate a supporto dei reparti territoriali dell’Arma - hanno fatto lunghe soste nelle piazze del centro, identificando i ragazzi che nelle ore serali affollavano quei luoghi: si trattava nella maggior parte dei casi di minorenni nell’ultimo giorno della pausa estiva, prima della ripresa della stagione scolastica. Numerosi anche i posti di controllo lungo le strade principali, finalizzati a verificare le condotte di guida degli automobilisti. Il servizio si è svolto in un clima di sostanziale regolarità anche perchè la quantità di persone che adesso gira nelle strade è minore rispetto a qualche giorno fa quando era ancora estate. Le persone controllate alla fine dai militari dell’Arma sono state complessivamente 70, e circa 30 i mezzi fermati.