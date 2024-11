Contributi a fondo perduto per il risparmio energetico

L’Ufficio Bandi di Confcommercio Grosseto annuncia l’apertura di due importanti bandi della Regione Toscana, destinati a supportare le imprese nella realizzazione di progetti per il risparmio energetico. Queste opportunità sono rivolte a tutte le aziende, incluse micro, piccole, medie e grandi imprese, professionisti e partite Iva. I bandi, già aperti ed attivi, riguardano due linee di intervento fondamentali: la produzione energetica da fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico.

Il primo bando è dedicato all’implementazione di impianti solari termici, geotermici, pompe di calore, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, nonché teleriscaldamento e teleraffrescamento.

"Per questo intervento, l’investimento deve essere compreso tra 20.000 e 500.000 euro. L’aiuto a fondo perduto varia in base alla dimensione dell’impresa: micro e piccole imprese ricevono il 50%, le medie il 40% e le grandi il 30%" spiega Confcommercio Grosseto.

Il secondo bando si focalizza sull’efficientamento energetico, coprendo le spese per l’introduzione e sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori, gruppi frigoriferi, oltre a interventi di rifasamento dell’impianto elettrico e recupero dell’acqua di processo. L’importo totale delle spese ammissibili per questo progetto deve essere anch’esso compreso tra 100.000 e 500.000 euro, con aiuti a fondo perduto del 25% per le micro e piccole imprese, 20% per le medie e 15% per le grandi. " “Questi bandi – sottolinea Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio Grosseto – rappresentano un’opportunità imperdibile per le imprese. Investire nel risparmio energetico non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma consente anche di ridurre i costi operativi e migliorare la competitività. Invitiamo tutti gli imprenditori a cogliere questa chance e a non lasciarsela sfuggire". L’associazione precisa che i bandi in oggetto sono accessibili anche alle imprese del settore terziario, inclusi commercio, alloggio, ristorazione, professioni, sanità e istruzione. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 16 del 7 gennaio 2025. Per ulteriori informazioni e per ricevere supporto nell’accesso ai bandi, Confcommercio Grosseto invita a contattare l’ufficio scrivendo a [email protected].