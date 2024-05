Contratti estivi disponibili nei negozi Unicoop Tirreno

Ci sono ancora decine di posti disponibili per i contratti estivi a Unicoop Tirreno, con sede centrale a Riotorto, ma con supermercati a Piombino, Cecina, Rosignano, Venturina, Livorno, Donoratico, San Vincenzo e in altri centri della costa toscana. La cooperativa propone contratti di somministrazione di sei mesi, con profilo part-time, a non meno di 24h settimanali, con le stesse caratteristiche e tutele dei contratti dei dipendenti della Cooperativa e con applicazione delle garanzie offerte dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto integrativo aziendale, che prevede anche ulteriori vantaggi per i lavoratori, come le maggiorazioni domenicali e festive. La ricerca è aperta a tutti, dai giovani agli adulti, senza limiti di età e vincoli di esperienza, e riguarda tutti i profili presenti nei punti vendita, dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Al personale assunto è poi previsto un corso di formazione d’inserimento. Si può fare domanda su Unicooptirreno.it, nella sezione “Lavora con noi”.