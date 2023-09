Contrada Poggio Castel del Piano: "Tanti eventi organizzati, siamo molto uniti"

Il Palio di quest’anno sarà ricordato come la carriera dove le monte fisse sono saltate. Questo è accaduto anche nel Poggio dove Giuseppe Zedde, detto Gingillo non è più una garanzia. Con il capitano di contrada, Stefano Bernardini è stato fatto il punto della situazione.

Che anno è stato il 2023 per il Poggio?

"La contrada ha lavorato stando unita, sono state organizzati molti eventi aperti al pubblico e anche tante cene dove abbiamo registrato tanta collaborazione".

In questo palio dove sono saltate le monte fisse, anche Gingillo non è più una garanzia?

"Giuseppe Zedde non è più sicuro che corra con noi. Il rapporto con lui continua ad essere buono ma si sono innescate altre dinamiche".

Sarà un palio diverso?

"Quest’anno le quattro contrade non hanno fantini sicuri e ritengo che per il palio sia un fattore positivo. Negli anni passati si era venuto a creare una situazione di stallo, queste nuove dinamiche possono aprire anche a nuove alleanze che si erano un po’ bloccate".

Un commento sui cavalli?

"Alcuni sono cavalli che li conosciamo perché hanno già corso a Castel del Piano, li valuteremo in base alle batterie".

È possibile scegliere un lotto di cavalli buoni per il Palio?

"Quando si scelgono quattro cavalli, ci sono sempre differenze tra loro. Per me non si parla di cavalli buoni o meno buoni ma di cavalli più o meno conosciuti".

Ci sono aspetti che migliorerebbe del Palio?

"Bisogna lavorare tanto, tutti insieme e non solo il Comune, deve essere un lavoro collettivo, contrade, consulta e amministrazione. Credo una direzione dovrebbe essere quella di inserirlo in pacchetti turistici e affiancare i giorni del palio ad altre esperienze che si possono vivere sul territorio".

Il Poggio vuole vincere?

"Dipende dal cavallo e dalle strategie, noi abbiamo voglia di vincere".