Castel del Piano, contadino ara il campo e trova una granata da guerra

Grosseto, 24 gennaio 2024 – Sorprendente scoperta per un agricoltore di Castel del Piano, che durante lavori di dissodamento del proprio campo ha visto emergere un residuato bellico, ovvero una granata di fabbricazione italiana a marchio Sipe. L'uomo ha allertato le forze dell'ordine, è stato messo in sicurezza il terreno in attesa dell'intervento degli artificieri dell'Esercito.

Stamani personale specializzato proveniente dal 2/o Reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha rimosso e poi condotto le operazioni di brillamento dell'ordigno in un'area idonea con il supporto dei carabinieri di Castel del Piano e del personale sanitario della Croce Rossa. Gli ordigni residuati bellici dei due conflitti mondiali che hanno coinvolto l'Italia, vengono rinvenuti quotidianamente nel territorio nazionale.