Il ritorno della kermesse. Ecco "I Luoghi del Tempo"

Dove il tempo si ferma,per scoprire angoli nascosti e caratteristici della Maremma con musica, poesia e racconti e gastronomia locale. Giunta alla sua quattordicesima edizione, torna l’evento "I Luoghi del tempo", festival che inizierà venerdì 24. La rassegna prevede nove appuntamenti in quelli che sono alcuni tra gli scorci paesaggistici più belli e a contatto con la natura che il territorio maremmano offre, con grandi ospiti. Primo appuntamento "Bello mondo" venerdì 24 al Parco della Maremma di Alberese dalle 18 alle 20, con Federico Taddia, Lorenzo degli Innocenti, Sacha Naspini e Norberto Vezzoli. Sabato 25, a Civitella Marittima alla Badia Ardenghesca, dalle 18 alle 20 "Che ci faccio qui?" con Domenico Iannaccone e "Leggera electric folk band". Venerdì 31 alla Pineta della Feniglia a Orbetello, dalle 18 alle 20 passeggiata con Franco Arminio, coordina Luca Mantiglioni e concerto di Enrica Mou. Il festival ospiterà in anteprima nazionale "A piedi nudi sulla terra" installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano, che sarà allestita nella suggestiva località dell’ex terminal minerario di Terrarossa, a Scarlino, sabato 1° e domenica 2 giugno. Domenica 2 giugno dalle 18 alle 20, appuntamento dedicato all’ottantesimo anniversario della strage di Niccioleta al Centro di documentazione di Niccioleta con Moni Ovadia, Gabriele Coen e Ziad Trabelsi. Venerdì 7 giugno dalle 18.30 alle 20 appuntamento dedicato al 70º anniversario della tragedia mineraria di Ribolla al Pozzo Camorra con Mario Perrotta. Sabato 8 giugno dalle 19 alle 21 una serata dedicata a Sergio Staino nel giorno del suo compleanno, nel centro storico di Castiglione della Pescaia con Altan, Paolo Hendel e la Big Bang Orchestra. Domenica 9 giugno dalle 18 alle 20, al Parco delle Rocce a Gavorrano "Meglio dal vivo che dal morto" con Paolo Rossi e Peppe Voltarelli. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 euro per i possessori di Carta Insieme Conad. Info https://www.festivaldimaremma.it/

Maria Vittoria Gaviano