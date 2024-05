Hollywood ha scoperto la Maremma

Se fino a qualche tempo fa ci avessero detto che attori hollywoodiani del calibro di George Clooney e Adam Sandler sarebbero venuti nella nostra provincia, per l’esattezza a Pitigliano, per girare un film, non ci avremmo creduto, avremmo pensato a uno scherzo. E invece tra pochi giorni avverrà proprio questo. Evidentemente al fascino dei nostri borghi non ha saputo resistere neppure Hollywood. Ma per quanto belli, tanto da diventare mete turistiche e addirittura set cinematografici, i nostri paesi vivono 365 giorni all’anno e soprattutto quelli più periferici hanno bisogno di servizi, viabilità sicura e occupazione. Tutto questo perché in questi borghi la vita vera continui a pulsare e non sia finzione cinematografica.