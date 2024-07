Partiti i lavori di rifacimento del campo sportivo "Maracanà"

Lavori già iniziati in alcuni impianti sportivi di Monte Argentario. A partire dalla piscina comunale di via del Campone, di cui nei giorni scorsi la Nazione aveva dato notizia della necessità di demolire la copertura in metallo per motivi di sicurezza. I lavori sono a cura della ditta Marsid di Capalbio, al costo di circa 20 mila euro. Al termine della rimozione della copertura della piscina, il Comune provvederà all’acquisto e posa di un nuovo telone pressostatico corredato da un idoneo impianto di illuminazione e di aerazione. "Il primo step è quello della demolizione, che sta andando avanti in questi giorni – sottolinea l’assessore al bilancio Silvano Scotto –, mentre nel mese di settembre ci saranno gli step successivi". Iniziati i lavori anche nei due campi sportivi argentarini. In quello di Porto Ercole, oggetto di contributi regionali, verrà rifatto il manto erboso e riqualificate le aree adiacenti e gli spogliatoi, al costo di circa 200mila euro. "Il Circolo Tennis ha già realizzato i nuovi campi – aggiunge Scotto –, mentre nel frattempo stiamo anche sistemando i campi da padel. Inoltre sono partiti i lavori al Maracanà di Porto Santo Stefano, che vedranno lo spostamento verso l’ex Aeronautica del terreno di gioco, permettendo un allargamento del passaggio pedonale di circa tre metri, togliendo la strettoia per ragioni di sicurezza. Per il terreno in erba sintetica ci vorrà invece un po’ più di tempo: contiamo di realizzarlo, insieme agli spogliatoi, per la stagione sportiva 2025/26. Inoltre sarà demolita la parte non agibile di una tribuna, quella lato Aeronautica, per circa 80mila euro di spesa". a.c.