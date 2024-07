Una visita guidata e notturna alla Cattedrale di S. Cerbone

Come segno di benvenuto ai turisti e di augurio di una buona estate a tutti i concittadini, la Massa Marittima Multiservizi, in collaborazione con la parrocchia della Cattedrale, hanno organizzato per oggi, a partire dalle 21, una visita guidata in notturna al meraviglioso monumento simbolo della città, che è la Basilica Cattedrale di San Cerbone, con l’ambizione di trascorrere insieme un bel momento fatto di cultura e arte.

L’iniziativa è gratuita e non è necessario prenotare. La visita sarà accompagnata da una guida della cooperativa Zoe che illustrerà le principali opere d’arte presenti all’interno della Cattedrale.

"Bentornata Estate e benvenuti turisti" è il messaggio speciale che il Consiglio di amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl indirizza ai numerosi visitatori ospiti della splendida cittadina di Massa Marittima ma anche un augurio di una buona estate per tutti i massetani.

"La nostra società – si legge nella nota del Consiglio di amministrazione della Massa Marittima Multiservizi – con la Farmacia Comunale, gli Ausiliari del Traffico ma soprattutto con l’Ufficio Turistico, si impegna a svolgere al meglio il prezioso servizio a favore di turisti e cittadini, in questo che è il periodo più impegnativo dell’anno". Altri momenti culturali saranno organizzati nel mese di agosto e settembre. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio turistico (0566-906554).