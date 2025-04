Palio marinaro, ci siamo. Prime a partire le donne. Gli schieramenti dei rioni

MONTE ARGENTARIOIl Palio Marinaro dell’Argentario scalda i motori. Primo evento dell’anno per la manifestazione di Porto Santo Stefano, che ogni anno propone tante iniziative collaterali alla gara clou di Ferragosto. I tifosi dei quattro rioni potranno iniziare a schiarirsi la voce e tifare per i propri equipaggi già a partire dalla giornata di oggi, quando scenderanno in acqua gli armi della gara femminile, diventata una ormai una tradizionale apertura della kermesse paliesca santostefanese. Sarà un’intera giornata dedicata alla Festa di Primavera nel piazzale dei Rioni, di fronte allo specchio di mare dello Stadio di Turchese. Ci saranno stand gastronomici per tutti i gusti, mentre la gara vera e propria si terrà alle 18,30. Per l’occasione i quattro direttivi rionali hanno allestito altrettanti equipaggi al femminile (ad esclusione del timoniere) che si sfideranno per aggiudicarsi il primo Palio dell’anno.

Il rione Fortezza mette in acqua il timoniere Giorgio Palombo, il primo reme Barbara Carotti, il secondo Elisa Angeli, il terzo Federica Morici e il quarto Swami Capitani. Il rione Valle si esibirà con il timoniere Gianluca Santi, il primo reme Sara Pennisi, il secondo Maria Assunta Bovenzi, il terzo Flavia Restaldi e il quarto Angelica De Angelis. Il rione Croce parteciperà con il timoniere Andrea Sclano, il primo reme Carmela Esposito, il secondo Roberta Gabrielli, il terzo Eleonora Galeani e il quarto Giulia Rispoli. Il rione Pilarella scenderà in acqua con il timoniere Alessandro Giovani, il primo reme Marta Bertocchi, il secondo Beatrice Rossi, il terzo Julia Pari e il quarto Giorgia Schiano.

Nel frattempo, tra le iniziative dell’Ente Palio va avanti quella de "Il Palio… con gli occhi di un bambino", dedicata ai piccoli artisti, che nasce con l’obiettivo di intraprendere un cammino educativo, didattico e divulgativo del Palio Marinato dell’Argentario. Attraverso disegni, racconti, pensieri e colori, sono i bimbi a raccontare cosa rappresenta questa grande festa per la comunità.

Il concorso si struttura in due sezioni, quella di tipo letterario e quella di tipo grafico-pittorico. Si potrà partecipare entro il 15 maggio, con tutte le informazioni presenti sui canali social dell’Ente Palio. Le premiazioni avverranno entro il 30 maggio nell’istituto comprensivo di Porto Santo Stefano.

Andrea Capitani