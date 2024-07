Per Adf un nuovo sito e il canale WhatsApp

Nuovi servizi, digitali, offerti da Acquedotto del Fiora ai cittadini. AdF, infatti, ha presentato il nuovo sito (www.fiora.it) e il canale di servizio WhatsApp, aperto a tutti, per far sì che i cittadini siano sempre informati sulle novità dell’azienda e sulle manutenzioni straordinarie (emergenze) e programmate sul territorio. Così da essere sempre informati, a portata di mano, su qualsiasi intervento da parte dell’azienda con informazioni tempestive e dettagliate. Il sito fiora.it appare ora completamente rinnovato e accessibile. " Queste novità sono un rafforzamento dei servizi che Adf offre ai cittadini – ricorda il presidente di AdF Roberto Renai –. Puntiamo a migliorare la comunicazione e la trasparenza, rendendo i cittadini più partecipi e rafforzando così il legame tra l’azienda e il territorio. È un ultimo passaggio della digitalizzazione della nostra azienda, aprendoci all’esterno. Il sito è il nostro biglietto da visita, l’abbiamo reso più intuitivo, facendo trovare tutto il necessario agli utenti". "Abbiamo cura dei nostri clienti – evidenzia l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –. Il nostro compito come azienda del territorio è mettere a disposizione uno strumento innovativo". Il nuovo servizio whatsapp, che si aggiunge a quelli già esistenti (area "lavori in corso" sul sito, app Cittadino Informato, pagina Facebook, e-mail e sms per chi ha attivato AdF da te fornendo i propri recapiti), informerà gli iscritti al canale sulle manutenzioni programmate e straordinarie, quindi sui lavori in corso o in calendario, comunicando anche tempi e modalità delle eventuali interruzioni di flusso idrico, qualora necessarie per la tipologia di intervento. Per iscriversi basta cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

