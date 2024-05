"Per il turismo basta divisioni. In Maremma un solo ambito"

"C’è bisogno di unirsi e non di avere ambiti che dividono". Interviene così, durante la presentazione "I Luoghi del tempo", l’assessore al turismo regionale Leonardo Marras definendo "impronunciabili" ad oggi, ancora le parole Nord e Sud verso il territorio maremmano. Gli ambiti citati, a cui fa riferimento l’assessore sono gli ambiti turistici che suddividono la Maremma, in area nord e sud. "Vorrei – continua – provare a integrare le iniziative che mettono insieme i due ambiti". Parole espresse davanti alla sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi e ad altri assessori dei comuni grossetani, che hanno riscosso appoggio. E l’assessore alla cultura di Grosseto, Luca Agresti, è sulla stessa lunghezza d’onda di Marras. "Trovo assurdo – dice – dividere la Maremma, non è accettabile, quindi è arrivato il momento di procedere verso una visione di unità. Il problema non è chi coordina e presiede, anche perché si può sempre adottare un sistema di votazione, ma dell’ambito turistico". Della stessa opinione anche l’assessora al turismo di Orbetello Maddalena Ottali di Orbetello e quella di Scarlino, Silvia Travison. "Vogliamo unire – ha detto la Ottali –e non dividere la Maremma, invece assistiamo per politica o altri fattori a una separazione". "Avere – ha chiuso Silvia Travison – gli ambiti separati è un problema: con questo ostacolo la comunicazione e la creazione di attività per i due ambiti diventa complicata, quindi c’è bisogno di lavorare congiunti e non a compartimenti divisi".

M.V.G.