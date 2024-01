Donna travolta sui binari. Tragedia a Colonnetta. Traffico ferroviario in tilt

Travolta dal treno mentre stava camminando nei pressi dei binari. È successo ieri mattina non lontano dal passaggio a livello di Colonnetta, tra Perugia e Ponte San Giovanni. Per la donna non c’è stato nulla da fare, impossibile, in base a una prima ricostruzione, evitare l’impatto per i macchinisti del convoglio diretto a Foligno lungo la tratta che parte da Terontola. Un treno di pendolari sul quale, alle 8.16, orario dell’incidente, viaggiava una sessantina di persone. Dopo i primi accertamenti, l’ipotesi a prevalere sembra essere quella del gesto volontario. La donna avrebbe atteso l’approssimarsi del convoglio, che viaggiava a velocità regolare, per spostarsi verso i binari. Non lontano dal luogo dell’investimento sarebbero stati ritrovati una borsa e, sembra, un biglietto che confermerebbe l’ipotesi del gesto intenzionale. Per consentire le operazioni di recupero della salma e di completare i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto, la circolazione sulla linea Terentola-Foligno è stata sospesa da Trenitalia per alcune ore. Il treno coinvolto nell’incidente, il regionale 4720, non è potuto ripartire ed è stato trainato da una motrice alla stazione di Ponte San Giovanni. Una decina i convogli che Trenitalia ha cancellato, organizzando navette alternative per consentire ai passeggeri di raggiungere la destinazione.

Nella tarda mattinata la circolazione è stata ripristinata. In corrispondenza di quel passaggio a livello, alcuni anni fa, venne travolta un’automobile che era rimasta “incastrata“ tra le due sbarre che si erano abbassate dopo il passaggio del mezzo. Il conducente della vettura, affrontando il binario, aveva perso il controllo finendo per rimanere bloccato sulla ferrata.

Gli occupanti erano riusciti ad abbandonare in tempo la vettura ed evitare conseguenze per loro. Il treno, però, non era riuscito a fermarsi in tempo ed evitare l’impatto. L’episodio di ieri mattina è il secondo nell’arco di pochi giorni. Lo scorso giovedì, nei pressi della fermata dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, è stato travolto da un treno un uomo di 36 anni, poi ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Perugia in terapia intensiva. Da chiarire ancora la dinamica di questo episodio.