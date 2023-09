Consulta delle Contrade Castel del Piano: "Il Palio è Soprattutto Rispetto"

A distanza di una settimana dagli episodi di vandalismo che hanno danneggiato la contrada del Borgo, Fonte Vecchia e macchiato negativamente il Palio e le contrade, la Consulta delle Contrade rilancia un messaggio forte e condiviso. "Si dice spesso che le contrade sono come famiglie ed è così – spiegano dalla Consulta –. Sono luoghi in cui si cresce, si impara a stare insieme ed a condividere momenti di gioia e di delusione. Sono l’essenza del Palio, ma anche molto di più con le attività che durante l’anno portano avanti con costanza. Proprio per questo, alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, siamo convinti che la strada da intraprendere sia quella rilanciare forte un messaggio: il rispetto per il Palio passa sia dall’appartenenza alla propria contrada che, allo stesso modo, dal rispetto delle altre; dei principi fondativi e, conseguentemente, dei simboli che rappresentano queste associazioni così profondamente radicate nel tessuto sociale del nostro paese".

"Da ciò che è accaduto dobbiamo anche trarre lo spunto – si prosegue – per diffondere, tutti insieme e con ancora più forza, lo spirito con cui si devono vivere la contrada e la Festa. Cogliamo infine l’occasione per dire ai giovani di tutte le contrade: la Consulta è al vostro fianco. Siamo disponibili a sostenervi in tutte le iniziative che vorrete portare avanti, perché voi sarete le future dirigenze delle Contrade e i futuri componenti della Consulta stessa".