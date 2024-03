Consorzio strade vicinali. Eletto il nuovo Cda. Bennardini è il presidente

È stato definito il Cda del Consorzio riunito strade vicinali. Sono state elette tutte le cariche definendo così la struttura gestionale, i ruoli per rendere operativo l’ente, che si occupa di provvedere alla ricostruzione o sistemazione e quindi alle necessarie opere di straordinaria e ordinaria manutenzione dei 160 chilometri di strade vicinali pubbliche che ha in gestione. L’obiettivo del consorzio è garantire una maggiore sicurezza al transito, oltre all’eventuale predisposizione di segnaletiche stradali o turistiche. Il presidente è Maurizio Bennardini, il vice è Antonio Albertini, i consiglieri sono Giacomo e Marco Franceschelli, Claudio Galli, Ivan Lazzeroni, Ezio Montani, Simone Montani Simone, Fabio Naldi, Plinio Pastorelli, Luca Petri, Roberto Rosi. Rappresentante del Comune è Manfredo Raviola e Roberto Galloni è direttore. Sono stati altresì individuati come referenti di zona i seguenti consiglieri: per il Comparto "Monte Amiata" Ivan Lazzeroni per il Comparto "Montelaterone"Roberto Rosi Roberto, per il Comparto "Tre Monti" Giacomo Franceschelli e per il Comparto "Abbandonato" Eznzo Montani. Con il nuovo organigramma cessa il ruolo di Commissario protempore, la cui funzione era stata assolta dal sindaco nel lasso di tempo necessario ad arrivare alla nomina del Consiglio di Amministrazione. "Con questa elezione – ha commentato il sindaco Jacopo Marini – viene garantita la piena operatività del Consorzio che adesso può adempiere in autonomia ai propri compiti statutari ivi compresa la riscossione delle quote consortili per consentire gli investimenti sulle strade di competenza. Si tratta di un altro obiettivo raggiunto di straordinaria importanza dato che adesso anche il Comune di Arcidosso ha il suo Consorzio nel pieno dei suoi poteri".