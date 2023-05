Consorzio Montecucco "Produttori in vetrina"

CINIGIANO

Il punto vendita "Le Delizie delle Colline Amiatine", negozio della storica cooperativa "Colline Amiatine", offre un ricco programma di degustazioni dei vini Doc e Docg Montecucco. A un anno di distanza dalla sua inaugurazione, il primo corner dedicato esclusivamente alla Doc e Docg amiatina, situato nel negozio della cooperativa a Borgo Santa Rita, si prepara ad ospitare un ricco calendario di appuntamenti pensati per accrescere il dialogo tra il Consorzio e il consumatore e fidelizzare sempre di più il mercato domestico e in particolare quello di prossimità. Il primo evento sarà domani e poi si proseguirà fino a luglio, ogni sabato infatti, una delle cantine consorziate aderenti all’iniziativa avrà la possibilità di presentare a turno i propri vini a clienti e visitatori. Il corner dunque si trasformerà da preziosa vetrina a luogo di incontro dove le aziende del territorio potranno incontrare e raccontarsi. In progetto è pronto a partire e ben si sposa con l’imminente apertura della stagione turistica e che, oltre ad offrire un’occasione di visibilità unica alle aziende partecipanti, risponde alla crescente esigenza del Consorzio di educare maggiormente il consumatore locale sull’unicità, la personalità e i valori intrinseci dei propri vini.

"Questo corner, che rappresenta il sodalizio tra due realtà fortemente identitarie del territorio dell’Amiata – dice Giorgio Patrizi di Tenuta Pianirossi, componente del Cda del Consorzio di Tutela Vini Montecucco –, è nato proprio con l’obiettivo di diventare una vetrina dei nostri prodotti e della nostra filosofia e di potenziare il dialogo con i consumatori della Maremma, che ancora oggi non ci conoscono bene ma che in realtà dovrebbero essere i nostri primi sostenitori".

Adesso che il primo importante passo è stato fatto, ovvero quello di aprire in questo negozio della cooperativa Colline Amiatine un angolo prezioso dedicato ai vini del territorio, ora è giunto il momento di creare occasioni di confronto tra il mondo del vino e quello dei consumatori.

"Desideriamo potenziare il nostro impegno – dice ancora Patrizi – negli eventi aperti al pubblico, oltre che nelle occasioni di confronto con gli operatori a livello provinciale e regionale, e lo sviluppo di attività promozionali come quelle al debutto ne ‘Le Delizie delle Colline Amiatine’ va esattamente in questa direzione".