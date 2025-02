Consonni: "Importanti i tre punti ma più cattiveria. Bene in difesa"

"Non è stata una bella partita, ma l’importante era vincere. Abbiamo fatto fatica a gestire la palla, palle troppe lunghe, ma possiamo fare molto di più e ci vuole più cattiveria nel chiudere la partita. Di positivo ha rivisto, in fase difensiva, la squadra delle otto vittorie consecutive". L’allenatore Gigi Consonni esamina il match vittorioso contro il Figline. Ho sostituito Mobilio e Senigagliesi che hanno dato tanto ed ho inserito Bolcano perchè mi servivano più centimetri. In questo momento mi sembra di essere tornato all’inizio del mio percorso quando ho trovato una squadra malata e sono riuscito a portarla fuori dalla crisi".

"Abbiamo sofferto nei momenti di difficoltà - ha precisato Andrea Caponi, autore del gol della vittoria, ricordando che di gol così ne ho fatti diversi in carriera - ma siamo riusciti a prendere tre punti importanti con il nostro atteggiamento. Abbiamo fatto quello che il mister ci aveva chiesto anche se bisogna avere più attenzione. Siamo professionisti e le nostre motivazioni sono dettate dall’obiettivo della conquista del secondo posto".

"E’ un periodo nel quale soffriamo e quella di oggi è stata una partita difficile, molto fisica. Abbiamo vinto grazie alla compattezza e al nostro spirito di gruppo. Ci siamo aiutati a vicenda cercando di prendere pochi gol. Abbiamo ritrovato la tranquillità necessaria. Sull’azione del gol io la palla non l’ho sfiorata, ma ho fatto soltanto il lavoro sporco davanti all’avversario". Completamente deluso del risultato Marco Brachi, allenatore del Figline.