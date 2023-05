Consiglio comunale, la prima riunione convocata per giovedì

Il primo consiglio comunale dell’era Stefania Ulivieri è convocato per giovedì alle 9.30.

Dopo cinque anni, impegnata ricoprendo la carica di assessore al Bilancio, Stefania Ulivieri si appresta dunque a predere la guida dell’amministrazione comunale con una giunta che la vedrà ancora avocare a sé la delega al bilancio.

Ancora non si conoscono i nomi che andranno a comporre la giunta che sarà comunque composta da rappresentanti del Pd e Sinistra Italiana (con Massimo Borghi in testa). I lavori si apriranno con l’esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri comunali, poi il momento solenne con le parole di Stefania Ulivieri che presterà giuramento. Subito dopo si alzerà il velo sulle avvenute nomine dei componenti della giunta e del vicesindaco che – stando almeno ai rumors politici – dovrebbero salutare l’arrivo in giunta di Daniele Tonini, Francesca Mondei con Borghi pronto a ricoprire la carica di vice sindaco.

La scaletta, sempre nei rigidi schemi normativi, prevede l’elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale, e anche consiglieri di minoranza faranno parte di questa commissione.

A seguire, sempre secondo la normativa, arriverà l’elezione dei componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di appello. E questa la composizione del nuovo Consiglio comunale che vede, per la maggioranza, Daniele Tonini, Francesca Mondei, Massimo Borghi, Giulio Querci, Caterina Marisca, Patrizia Scapin, Simon Brunetti, Silvia Rossetti. Sui banchi dell’opposizione oltre ad Andrea Maule siederanno: Giacomo Signori, Chiara Vitagliano e Claudio Asuni.

Roberto Pieralli