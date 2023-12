"Confine Zero" torna sul palco. Presentazione a cena con Argia La compagnia teatrale grossetana "Confine Zero" presenta il suo nuovo lavoro con una cena, domani alle 20 nel ristorante pizzeria Yellow. Ospite d'onore sarà Luciana Pollini, in arte Argia. Partecipando, si contribuirà al sostegno del progetto con un piccolo contributo. Menù e prezzi: 25 euro (15 per i bambini sotto i 10 anni) + 10 euro a sostegno. Info e prenotazioni: 347 4252612.