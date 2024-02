Confcommercio piange. Claudio Conte

Il presidente, Giulio Gennari, il direttore, Gabriella Orlando, e tutti i dipendenti di Confcommercio, addolorati per la morte di Claudio Conte, storico associato Ascom componente del Consiglio direttivo dal 2016 al 2021, esprimono le proprie condoglianze e tutta la propria vicinanza alla figlia Claudia, unendosi in un caldo abbraccio ai familiari e agli amici più stretti. "Claudio, con la sua concessionaria auto di via Aurelia Nord è stato uno degli associati più attivi – ricordano da Confcommercio – sempre pronto a sostenere le iniziative che venivano organizzate e disponibile a far conoscere il vasto mondo Confcommercio alle nuove imprese iscritte. Lascia un vuoto enorme nella nostra ‘famiglia’. Lo ricorderemo sempre con il suo sorriso luminoso, la battuta pronta e il grande entusiasmo tipico di un imprenditore di successo".