Concessioni pontili. Arrivati altri ricorsi contro il Comune

Concessioni demaniali a Porto Ercole, arrivano altri ricorsi al Tar contro il Comune da parte dei pontilisti. Dopo quello presentato da Cidonio srl il 2 dicembre, stanno arrivando anche altri ricorsi presentati dai concessionari dei pontili presenti a Porto Ercole. Sono al momento una mezza dozzina coloro che hanno già presentato ricorso contro l’amministrazione, impugnando preventivamente la delibera di consiglio dell’assise tenuta il 27 novembre in cui il consiglio comunale argentarino, con votazione a maggioranza, ha tracciato la strada per riprendere per sé le concessioni demaniali, per poi portarle a gara. I pontilisti chiedono la sospensiva dell’atto, mentre il Comune ha già dato mandato di difesa all’avvocato Giacomo Murata.

"Abbiamo fatto un incontro con il nostro avvocato, a cui abbiamo dato incarico di replicare ai ricorsi – dice il sindaco Arturo Cerulli –. L’iter non si risolve in un giorno o due, andiamo avanti con il nostro procedimento. Abbiamo ricevuto sei-sette ricorsi da parte degli altri pontilisti, ogni giorno arriva un ricorso nuovo. Loro si oppongono alla nostra volontà, che è al momento solo un atto di indirizzo. Non si tratta ancora di una determina, ma il prossimo step è quello della presa in concessione dell’intera area. Prima ci sarà questo passaggio e poi, successivamente, partiranno le lettere di sgombero". Il Comune ha intenzione di gestire inizialmente i pontili, prendendoli in concessione per 50 anni, e procedere poi con la messa a gara. I canoni derivanti dalle subconcessioni saranno poi destinati, per la parte eccedente il dovuto al Comune, alla realizzazione di opere portuali e di infrastrutture e servizi programmati con il piano regolatore. Tra le opere previste c’è la messa in sicurezza del porto con l’allungamento del molo di sottoflutto per proteggere dalle mareggiate, ma anche la realizzazione del banchinamento del molo Santa Barbara per consentire un ormeggio diretto in banchina. Oltre alla realizzazione della banchina ex Cirio per consentire la posa di nuovi pontili galleggianti.

Andrea Capitani