Concerto. Musica nel segno dei Vivaldi

Vivaldi dirige Vivaldi. L’uno, Paolo, il direttore, è uno dei più apprezzati autori contemporanei di colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro. L’altro, Antonio, il compositore, è il celebre musicista veneziano vissuto tra il XVII e il XVIII secolo, uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e considerato tra i principali esponenti della musica barocca. Con i due Vivaldi, uno dei più grandi fagottisti dell’attuale panorama musicale europeo, Paolo Carlini, e l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto". È il nuovo concerto della rassegna "La voce di ogni strumento" organizzata da Agimus: l’appuntamento con "Vivaldi dirige Vivaldi" è per oggi alle 17.30 al Centro militare veterinario di Grosseto. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in Mi minore per fagotto, archi e cembalo RV.484 di Vivaldi, cui seguiranno due composizioni di Paolo Vivaldi: "Il sogno del cavaliere inesistente", suite per fagotto, archi, arpa e percussioni, e la suite da "Filumena Marturano" per archi e arpa, colonna sonora del film per la tv trasmesso nel 2022 da Rai1. I biglietti sono in vendita online su Ticketgate al link https://www.ticketgate.it/festival/la-voce-di-ogni-strumento/ e sarà possibile acquistarli al Cemivet anche prima del concerto, a partire dalle 16 (i possessori della Carta Conad, i soci di Fondazione Grosseto Cultura e gli studenti under 19 hanno diritto al biglietto ridotto; per informazioni: 339 7960148; [email protected]; www.agimusgrosseto.it). "Vivaldi dirige Vivaldi" è il terzo appuntamento stagionale della rassegna "La voce di ogni strumento" proposta da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del ministero della Difesa e delle istituzioni locali (Comune, Provincia e Regione), la sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con associazioni nazionali e locali e il sostegno dei main sponsor Conad e Castagneto Banca 1910, ai quali – per questo concerto – si aggiunge il sostegno di Alfa-Tec. Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti dell’intera rassegna sarà donato da Agimus per finalità benefiche.