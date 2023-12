Concerto di Natale della scuola "Da Vinci"

E’ in programma oggi alle 20.30 il concerto di Natale della scuola media "Leonardo da Vinci" di Grosseto che si svolgerà nella chiesa di San Francesco in memoria di Francesco Barbetti. Le alunne e gli alunni frequentanti il corso statale ad indirizzo musicale della scuola guidata dalla dirigente Barbara Bernardini suonano in orchestra pianoforte, violino, chitarra, flauto traverso con il coro di voci bianche costituito dagli alunni delle classi prime.

Il corso ad indirizzo musicale nella scuola "da Vinci" è presente dall’anno scolastico 1993 -1994.

Collabora nel concerto il Liceo musicale con gli alunni delle classi di violoncello e contrabbasso.