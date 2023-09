Concerto di Buggiani a Grosseto: Giovani in Musica con i Talenti Musicali

Continuano gli appuntamenti di Giovani in Musica, gli eventi promossi da Agimus per celebrare i giovani talenti musicali. Il prossimo concerto è in programma oggi (inizio alle 18) nell’auditorium del Polo Bianciardi, a Grosseto dove si esibirà il giovane talento Pierpaolo Buggiani, pianista di soli 17 anni e premio speciale Agimus nel 2022 nel concorso pianistico internazionale "Recondite armonie". Questo evento è parte integrante del programma di Agimus che si pone l’ambizioso obiettivo di valorizzare e promuovere il talento di giovani promesse musicali, musicisti under 30 provenienti dall’Italia e dalle altre nazioni europee. Il programma del concerto include esibizioni musicali di altissimo livello, offrendo al pubblico un’opportunità unica di immergersi nell’arte e nella bellezza della musica, passando dalle Sonate di Beethoven ai Preludi e le Ballate di Chopin. L’evento rappresenta un’opportunità unica per questi giovani musicisti, offrendo loro uno spazio di espressione e confronto per crescere professionalmente. L’iniziativa non solo li incoraggia a sviluppare la propria passione musicale, ma mira anche a favorire il passaggio dalla musica come passione a una possibile professione. Una serata per tutti gli appassionati di musica e coloro che desiderano sostenere il talento degli artisti. Per informazioni 339 7960 148.