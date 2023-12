Concerto alla distilleria Nannoni

Un nuovo appuntamento alla distilleria Nannoni. Oggi alle 16 è in programma una degustazione e un concerto di clarinetto. Ad accogliere il pubblico sarà la master distiller Priscilla Occhipinti. Sarà lei ad intrattenere i partecipanti dell’evento e sarà in ottima compagnia. Presente infatti anche il maestro clarinettista Giovanni Lanzini per un concerto all’insegna delle anteprime. Nell’ambito dell’inziativa, il musicista presenterà "Goccia a goccia", il brano dedicato alla maestra distillatrice e ne lancerà il video. In programma anche la degustazione in anteprima assoluta della grappa di Brunello riserva 20 anni. Un evento gratuito a cui è impossibile mancare. Per partecipare, è necessario prenotarsi allo 0564905204.

Diplomatosi giovanissimo in clarinetto presso il Conservatorio di musica statale "Cherubini" di Firenze, Giovanni Lanzini si è in seguito perfezionato con illustri strumentisti quali Karl Leister (Orchestra Filarmonica di Berlino), Primo Borali (Orchestra Rai di Milano) e Vincenzo Mariozzi (Accademia di Santa Cecilia di Roma). Da anni svolge intensa attività concertistica che lo ha visto esibirsi per le più prestigiose associazioni musicali italiane e anche all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Romania, Stati Uniti, Portogallo) sia come solista che con i gruppi di musica da camera da lui fondati.