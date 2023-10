Concerti Rotary. Le note liete dell’Autunno

Tornano i "Concerti d’Autunno del Rotary", un "servizio – come ha ricordato il presidente del Club, Alessandro Antichi presentando l’evento – che il Rotary da tredici anni offre alla nostra città, promuovendo la cultura e rendendola fruibile a tutti".

Quest’anno – ha ricordato Antichi – "l’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dei 70 anni del Rotary Club Grosseto, e per questo ognuno dei quattro concerti sarà dedicato ad un rotariano o ad una personalità illustre della nostra cultura: Giovanni Marini, Mario Luzzetti, Guglielmo Francini e Anna Rosa Del Corona".

"I concerti – ha detto il maestro Antonio Di Cristofano, organizzatore e anima di questa manifestazione – saranno quattro, e daranno spazio a realtà del nostro territorio, promuoveranno giovani artisti del nostro territorio (il 13 ottobre, Claudio Mansutti e Federica Repini)".

Il presidente dell’Associazione Rotariana Berliri Zoppi, Domenico Saraceno, ha ricordato le quattro dediche, che sono volte a personaggi che hanno qualcosa alla città di Grosseto e alla cultura, mentre l’ingegner Antonio Ludovico ha presentato il "logo" dei 70 anni che lui stesso ha ideato. In conclusione il presidente Antichi, nel ricordare che i concerti saranno tutti ospitati in chiese del centro storico, ha ringraziato il vescovo ed i parroci per la loro disponibilità, ed ha ricordato che il Comune ha dato il suo patrocinio alla iniziativa.

Il programma prenderà il via venerdì alle 19 nella chiesa di San Francesco l’Orchestra Giovanile Città di Grosseto “Vivace” (Massimo Merone direttore, Davide De Luca pianoforte). poi venerdì 13 ottobre nella chiesa della Misericordia in piazza Martiri D’Istia cin sarà il duo clarinetto e pianoforte Claudio Mansutti e Federica Repini; venerdì 20 ottobre nella cattedrale di San Lorenzo concerto della Corale Puccini (direttore Walter Marzilli), con voce di Eleonora Guelfi; venerdì 3 novembre nella cattedrale di San Lorenzo Requiem di Mozart proposto dall’Orchestra Giovanile Città di Grosseto e dall’Insieme Vocale Vox Cordis (Lorenzo Donati, Elisa Pasquini, Francesca Cataoli, Luca Lippi, Lorenzo Barocci, direttore Massimo Merone).