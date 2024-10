Conad tende la mano al risparmio: buoni da 20 euro per la spesa

"In un momento di evidente difficoltà economica per tutti, noi vogliamo fare la nostra parte offrendo alle famiglie occasioni di autentico risparmio".

Con queste parole Paolo Degli Innocenti (nella foto), socio Conad e proprietario dei quattro punti vendita in città e del market a Castiglione della Pescaia, presenta l’iniziativa "più Buoni per te" che partirà oggi e che andrà avanti fino a mercoledì.

Utilizzando la "Carta Insieme Conad", ogni 50 euro di spesa saranno consegnati al cliente buoni del valore complessivo di 20 euro (due ticket, ciascuno di 10 euro) che potranno poi essere utilizzati successivamente per una nuova spesa. Uno dei due buoni dovrà essere utilizzato nella settimana 10-16 ottobre, l’altro nella settimana 17-23 ottobre.

L’iniziativa è attiva in tutti e quattro i punti vendita, nei tre cittadini (Via Scansanese, via Clodia e via Senegal) e in quello inaugurato pochi mesi fa a Castiglione della Pescaia (in via del Padule).