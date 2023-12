Con la Proloco di Roselle a Firenze per visitare due mostre importanti La Prolo di Roselle organizza un'uscita a Firenze per visitare le mostre "Anish Kapoor. Untrue Unreal" a Palazzo Strozzi e "Pensieri diversi" di Olivo Barbieri a Villa Bardini. Un'occasione per conoscere l'arte contemporanea e condividere le iniziative promosse da Fondazione Cr Firenze.