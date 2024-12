Con il progetto Erasmus studenti spagnoli arrivano a Castiglione

Sono arrivati gli studenti spagnoli del Colegio Juan Ramón Jiménez di Cieza, grazie al progetto Erasmus. Gli otto alunni, accompagnati da due docenti, saranno ospiti per una settimana della Scuola secondaria di primo grado "Orsini". Saranno giornate intense con un ricco programma di attività ed iniziative che coinvolgeranno le famiglie, la scuola e il Comune nel far conoscere il territorio con le sue bellezze paesaggistiche, la storia, la cultura e le tradizioni. Arrivati ieri, gli studenti sono stati accolti dalle famiglie ospitanti con un rinfresco di benvenuto organizzato in Parrocchia."Siamo felici – ha detto la sindaca Elena Nappi – di questi continui scambi culturali che la nostra scuola organizza ogni anno perché permettono ai nostri ragazzi di aprire i propri orizzonti verso altre tradizioni, usi e costumi, che una società cosmopolita come quella di oggi non può più permettersi di ignorare. Inoltre, questi progetti regalano al territorio la possibilità di essere conosciuto, incentivando un turismo alternativo in periodi dell’anno diversi da quello prettamente estivo". La giornata di oggi sarà dedicata all’accoglienza dei ragazzi a scuola con un piccolo rinfresco organizzato dalle famiglie in biblioteca, un evento musicale in Auditorium e balli di gruppo in palestra. Per il pranzo è previsto un picnic lungo mare e poi pomeriggio libero insieme agli alunni italiani per una passeggiata in paese e visita guidata al Castello.