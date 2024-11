Con Igor Sibaldi "La Russia non esiste"

Un incontro con Igor Sibaldi alla Biblioteca della Ghisa a Follonica. Si terrà oggi alle 17,30 l’evento per parlare del libro "La Russia non esiste. Storia di Nil". Lo scrittore, filosofo e studioso è considerato uno dei più autorevoli esperti di spiritualità in Italia. Negli anni Ottanta e Novanta ha tradotto varie opere di letteratura russa (in particolare romanzi e racconti di Tolstoj e Dostoevskij). Con "I Maestri invisibili" ha intrapreso una sua personale esplorazione delle strutture psichiche del cosiddetto "aldilà", narrandola in una serie di romanzi-saggi. Fra i suoi libri più recenti possiamo ricordare "Io ti immagino", "Il mondo dei desideri", "101 progetti di libertà", "Eterno amore" (Mondadori 2019), "La teoria del tutto raccontata da te" (Salani 2019) e "La Russia non esiste. Storia di Nil" (Mondadori, 2023), quest’ultimo oggetto dell’incontro in biblioteca. "Nil, nell’estate del 1919, è un bambino timido che pensa alla felicità – si legge nella trama – quando d’un tratto la guerra civile travolge il suo piccolo mondo. Rimane solo, diventa uno dei tanti "ragazzini randagi" che nel sud della Russia campano di elemosine, furti e prostituzione. È il suo apprendistato al coraggio, il coraggio di "non essere mai stanco di vivere", nonostante tutto. Nei bassifondi, Nil impara a non voltarsi indietro".