Con Conad: "Sosteniamo le passioni"

Riparte l’iniziativa di Conad "Sosteniamo le passioni" attraverso la quale i clienti dei supermercati potranno accumulare punti da trasformare in coupon da donare alle associazioni di volontariato del territorio. Scelta, ovviamente, che sarà fatta da ogni singolo cliente.

"Il meccanismo è semplice – si spiega da Conad –: tutti coloro che fanno acquisti nei negozi Conad fino al 31 maggio 2025 maturano 1 Punto Cuore ogni 10 euro di spesa. Fino al 30 giugno ogni 35 Punti cuore il cliente può richiedere in negozio 1 Buono Cuore da 2,5 euro e donarlo entro il 30 luglio ad una delle associazioni che hanno aderito".

Le associazioni onlus e di volontariato sportivo che desiderano aderire possono informarsi scrivendo a [email protected] e presentare la loro candidatura specificando la missione e ragione sociale della loro organizzazione e richiedere di essere incluse nell’elenco di Conad Grosseto. Nel 2024 hanno partecipato 53 associazioni a cui sono stati erogati circa 40.000 euro. Nel 2025, fino ad oggi, hanno aderito 22 associazioni, ma c’è tempo per incrementare le organizzazioni. Ecco l’elenco dei primi 22: Finanzia & friends team Asd; Skeep Asd e Aps; Uisp Grosseto; 4.Asd Nuova Grosseto Barbatella; Fiab Grosseto ciclabile Aps; Pro Soccer Lab 7; La Farfalla; Insieme in rosa; Aipd; Abio Grosseto; Consultorio la famiglia; Anteas Grosseto: Lilt; Ass. It. Guide e scout d’Italia gruppo Grosseto; Comitato per la vita; Le querce di Mamre; Ronda della carità; Avo; Fondazione Giovanni Chelli; 0. Tutto è vita centro antiviolenza Elisabetta Fiorilli; Aism; Volontari Ribolla animali indifesi.