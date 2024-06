Comunità energetiche. Corsi per le imprese

Comunità Energetiche Rinnovabili al via: la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno sostiene le imprese verso la transizione ecologica. L’Ente, infatti, col supporto dell’Agenzia regionale Recupero Risorse, organizza ‘L’estate delle Cer’: quattro nuovi webinar gratuiti on line in programma giovedì e giovedì 27 giugno, poi il 4 e 11 luglio. Gli incontri saranno dedicati alle Comunità energetiche e alle configurazioni per l’autoconsumo diffuso, offrendo un approfondimento sugli aspetti gestionali e procedurali più rilevanti per tutti i soggetti interessati a partecipare o avviare una Cer. Primo appuntamento dal titolo "Comunità Energetiche Rinnovabili: A che punto siamo?", in programma giovedì dalle 16 alle 18. Il webinar offrirà un aggiornamento sul quadro attuativo delle Cer, attraverso una mappatura dei progetti in Toscana e un riepilogo delle ultime novità normative; saranno inoltre analizzate alcune delle migliori pratiche adottate per costituire, progettare e gestire una Comunità Energetica. In tema di sostenibilità ambientale la Camera di commercio ha in corso anche ulteriori iniziative a favore delle imprese. Tra queste il "Bando Transizione energetica" che prevede di erogare alle imprese fino a 2.500 euro a fondo perduto per consulenza e formazione per la progettazione di interventi di efficienza energetica e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili. Resta attivo, inoltre, lo Sportello Energia, un servizio informativo gratuito dedicato a tutte le imprese del territorio di Grosseto e Livorno per fornire assistenza tecnica e consulenza sui temi dell’efficienza energetica e del risparmio energetico.