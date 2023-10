Comunità diocesana in lutto. Si è spento don Ermille. Oggi una veglia funebre

Una malattia fulminante quanto aggressiva ha portato alla morte don Ermille Berselli, sacerdote della diocesi di Grosseto. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale Misericordia, dove don Ermille era stato portato ieri per l’aggravarsi del suo stato di salute.

Il sacerdote aveva solo 64 anni, compiuti in aprile. Era prete da 37 anni.

"Per la nostra Chiesa diocesana è una dura prova – dice il vescovo Giovanni Roncari –. Don Ermille era un sacerdote ancora giovane, in forze, che ricopriva varie responsabilità in Diocesi, assolte tutte con il suo stile discreto, dimesso, al punto da apparire quasi impercettibile. Ma c’era ed era una presenza importante, che abbiamo imparato a stimare e a considerare in tutto il suo valore, senza che lui si imponesse mai. Ed era una presenza importante anche per la testimonianza sacerdotale che ha reso a tutti noi. Per questo a maggio avevo voluto annoverarlo fra i nuovi canonici della cattedrale: era un riconoscimento alle zone più periferiche della Diocesi, ma anche un attestato di stima verso l’uomo e il sacerdote. Quando gli comunicai la mia decisione, don Ermille ne rimase commosso: era per lui, in qualche misura, il suggello del suo pieno inserimento in questa Chiesa diocesana".

Oggi alle 20.30 si terrà una veglia funebre nella chiesa parrocchiale di Ribolla, mentre domani alle 10 il vescovo Giovanni presiederà la Messa di esequie nella cattedrale di Grosseto. La salma, poi, prenderà la via per San Bassano, dove don Ermille aveva espresso la volontà di essere sepolto.