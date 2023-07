"Comune ciclabile" Massa Marittima è ok

Massa Marittima si conferma "Comune Ciclabile" per il quarto anno consecutivo. "Il Comune di Massa Marittima – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti – ha visto accolta per la prima volta nel 2020 la richiesta di far parte dei Comuni ciclabili, entrando nel circuito delle città italiane a misura delle due ruote. Un riconoscimento che ci fa estremo piacere e sul quale gioca un ruolo importante il livello raggiunto dal Comune per offerta di cicloturismo, con gli oltre 500 chilometri di sentieri, da percorrere in mtb e in e-bike, la varietà dei percorsi e i servizi specializzati a disposizione dei ciclisti. Più complessa invece, per la morfologia di Massa Marittima, è la mobilità ciclabile in città, ma siamo comunque impegnati". Con la consegna della bandiera gialla nelle mani del sindaco Marcello Giuntini, sta per entrare in dirittura d’arrivo la sesta edizione dell’iniziativa della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che vedrà nel prossimo fine settimana l’assegnazione virtuale dei riconoscimenti.