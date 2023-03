Comunali, il Pd punta sul ticket Ulivieri-Tonini

Candidato sindaco donna per il Pd alle prossime lezioni comunali. Secondo indiscrezioni, il Pd punterebbe su Stefania Ulivieri, che si presenterebbe in ticket con Daniele Tonini. Dunque una donna sembra averla spuntata, nel dualismo che si era formato con Daniele Tonini. Si tratta di due figure attualmente impegnate nella Giunta guidata da Andrea Biondi, con Stefania Ulivieri, attuale assessore al Bilancio e Patrimonio che in caso di vittoria indosserà la fascia tricolore, mentre Daniele Tonini, attuale assessore ai i Lavori Pubblici, nel caso che la lista risulti vincente, diventerà il suo vice. La stessa Ulivieri , al momento dei primi sussurri sulla sua candidatura aveva negato ogni velleità, dichiarando di non essere interessata a questa esperienza. Ma invece sembra essere proprio lei il candidato sindaco della lista Pd, che potrebbe contare anche su alleanze a sinistra, stando alle ultime indiscrezioni. Un’alleanza a cui starebbero lavorando le segreterie provinciali, come anticipato dal segretario del Pd, Fabrizio Tonini.