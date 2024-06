Commissioni finanziamento rimborsate

"Recupero delle commissioni del finanziamento e cessione del quinto", arriva la vittoria di Confconsumatori al Collegio arbitrale per un caso di Grosseto. Confconsumatori Toscana ha assistito con successo un grossetano che ha estinto anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per il recupero delle commissioni cosiddette "up front". Sono le commissioni che le finanziarie fanno pagare all’avvio del prestito, spalmandole all’interno della somma finanziata: qualora il prestito venga estinto anticipatamente vanno restituite pro quote, secondo la sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia, che prevede appunto che in caso di estinzione dei prestiti prima della scadenza il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento. Il risultato è arrivato con la decisione del Collegio arbitrale di Bologna che ha stabilito che "la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo l’articolo del Decreto sostegni bis nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi che maturano nel corso del contratto, escludendo quelli indipendenti dalla durata del contratto. Per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario articolo. 125-sexies del Testo unico bancario, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor". L’arbitro bancario ha disposto che la finanziaria restituisca 660 euro al consumatore grossetano.