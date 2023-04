Commemorazione di Maiano Lavacchio Il Comitato organizzatore ringrazia le scuole

Il Comitato organizzatore della cerimonia commemorativa dell’eccidio di Maiano Lavacchio vuole ringraziare formalmente i ragazzi ed i docenti degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’evento. A settantanove anni dalla strage, le Istituzioni continuano a tenere viva la memoria, specialmente tra i giovani. Per questo motivo, anche per l’edizione 2023, hanno invitato gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a partecipare. Quest’anno, in particolare, il Comitato organizzatore, nella sua interezza, ringrazia coloro che hanno voluto ascoltare le parole dei rappresentanti istituzionali presenti alla manifestazione. Una rete partecipativa di istituzioni e giovani generazioni che tende a dare valore alle ricorrenze istituzionali, anche future. Tra queste ricordiamo la prossima Festa della Liberazione e il 26 aprile, giorno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario del Bombardamento di Grosseto. Un appuntamento particolarmente sentito dai grossetani che unisce i cittadini in una memoria civica, senza alcuna distinzione tra fazioni. Così come nell’occasione della prossima Festa della Repubblica del 2 giugno. Tra gli organizzatori la Prefettura di Grosseto, i Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Cinigiano, la Provincia di Grosseto, il comitato provinciale "Norma Parenti" dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia e l’Istituto storico grossetano della resistenza e dell’età contemporanea.