Comitato Facciamo Chiarezza, raccolta fondi

Proseguono le raccolte fondi organizzate dal comitato Facciamo Chiarezza, di cui è presidente Massimo Bernacchini, nato per raccogliere i fondi necessari ad aiutare un alluvionato che nel 2017 ha promosso una causa pilota contro Regione Toscana e Provincia di Grosseto per individuare le responsabilità degli eventi alluvionali del 2012 e del 2014. L’alluvionato, Fabrizio Bovicelli (nella foto a destra), non si è visto riconoscere i danni richiesti (60mila euro) ma è stato condannato al pagamento delle spese legali, una cifra che supera i 100mila euro. Un nuovo evento si terrà giovedì 7 novembre alle 20 alla locanda "Poggio al pero" in via Maremmana 143 ad Albinia, con offerta minima di 40 euro a persona, con prenotazione ai numeri 3332660813, 3318579351 o 3356765733. Intanto è di 7mila euro il bilancio della precedente cena di solidarietà organizzata a Polverosa da Facciamo Chiarezza, con la collaborazione delle associazioni Incontriamoci di Albinia e I Ponti. Nei 7mila euro sono conteggiati anche alcuni contributi dati dalle due associazioni per attività svolte sempre in favore di Facciamo Chiarezza. "Il comitato sta cercando di sensibilizzare la comunità e chiunque voglia donare alla vicenda per non lasciare solo chi ha intentato una causa a vantaggio di tutti. Le nostre alluvioni – commenta Antonella Baldasserini di Incontriamoci – sono avvenute diverso tempo fa e chi non ha subito danni può aver rimosso l’inquietudine, ma chi ha perso tutto o molte cose care fatte con sacrificio ogni volta che piove è percorso dall’ansia e dalla paura".