Come in un teatro: musica e spettacoli

Sono passati tanti anni, esattamente mezzo secolo. Il Parco della Maremma compie 50 anni e il traguardo va festeggiato come si deve. E quindi il Parco, che ogni anno apre la stagione estiva con il cartellone Parco Aperto con eventi culturali con molti artisti, lo fa ancora più in grande.

’Parco Aperto’, la rassegna che da tempo anima i suggestivi spazi del Parco della Maremma con attività di teatro, musica e spettacolo ’ecocompatibili’ e a impatto zero per la flora e la fauna della riserva, sarà arricchito da una serie di appuntamenti da mettere in calendario.

Sabato 14 giugno, è in programma la "Voce nel Parco" di Antonella Ruggiero (nella foto) con Roberto Olzer al pianoforte e all’organo liturgico sull’itinerario A6, seguito, il 22 giugno, dal concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto al Granaio Lorenese di Spergolaia. Spazio alla conferenza di Piergiorgio Odifreddi "Rileggere Darwin" il 27 giugno, sempre al Granaio, mentre il giorno dopo la compagnia Confine Zero presenta "La ballata di Tiburzi e Puccini" negli spazi esterni del Granaio lorenese. Il mese di luglio si apre, venerdì 4, con un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, al Granaio Lorenese, mentre è atteso per l’11 luglio il climatologo Luca Mercalli. Mercoledì 16 luglio, a Collelungo, il Teatro Studio presenta "Donne a Parlamento" e il 20 luglio sul sentiero A6 arriva il concerto di Ginevra di Marco ed Enzo Avitabile con Bpm, Ballata popolare mistica, formazione che li vedrà al fianco di Redi Hasa, Francesco Magnelli, Sana e Andrea Salvadori. Giovedì 24 luglio il duo MonariMari si esibisce ne "Il Pedagogo di campagna - Canti dalla Terra al Cielo" e domenica 27 luglio Telmo Pievani e Gianni Maroccolo presentano "Nomadic, Canto per la biodiversità" all’esterno del Centro visite di Alberese.

Il 31 luglio arriva la prima assoluta del Teatro del bicchiere Festival XIV "TansHumanza partitura per corpi e visioni": sull’itinerario A6 è in programma "Dedica" di e con Sara Sguotti, musica di Pierpaolo Vacca, produzione Cango, centro di rilevante interesse per la danza "Virgilio Sieni".

Tutte le informazioni sugli eventi, comprese le modalità di fruizione e acceso e gli eventuali cambi di programma saranno consultabili sul sito www.parco-maremma.it. Per acquistare i biglietti degli spettacoli "Voce nel Parco" di Antonella Ruggiero, Bpm-Ballata popolare mistica con Ginevra di Marco e Enzo Avitabile, Telmo Pievani e Gianni Maroccolo in "Nomadic", le conferenze di Piergiorgio Odifreddi, Luca Mercalli e Ilaria Capua è possibile farlo atraverso il circuito Ticket One o sul sito https://www.adarte.18tickets.it.

Maria Vittoria Gaviano